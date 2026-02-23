TMW Genoa, nei prossimi giorni da valutare Norton-Cuffy e Otoa: la ultime da Pegli

Ripresa immediata dei lavori per il Genoa. Dopo la vittoria di ieri contro il Torino, la squadra di Daniele De Rossi si è ritrovata oggi al "Signorini" di Pegli per iniziare la preparazione in vista della trasferta di sabato sera contro l'Inter. Una sfida quella di San Siro molto difficile contro la prima della classe che però avrà sulle gambe anche il ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt di domani sera. Per per il match del "Meazza", il mister rossoblù dovrà fare delle valutazioni per quanto riguarda alcuni giocatori.

Valutato Norton-Cuffy

In primis Brooke Norton-Cuffy. Il difensore inglese, protagonista assoluto contro i granata con il gol che ha stappato la sfida, ha dovuto lasciare il campo per un fastidio al flessore della coscia destra. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno e già domani potrebbero esserci delle novità in merito. "Lo vedremo in questi giorni, domani facciamo subito allenamento e valutiamo gli acciaccati - ha detto ieri De Rossi -. Ma non mi sembra sia una cosa grave".

La situazione di Otoa

Lo staff medico e quello tecnico valuteranno in questi giorni anche Sebastian Otoa. Il difensore non ha preso parte alla gara di ieri per un problema alla caviglia nel corso dell'ultimo allenamento pre-Toro.