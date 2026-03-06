Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tomori sulla Nazionale: "Concentrato su me stesso e sul Milan, poi spero nella convocazione"

Andrea Piras
Oggi alle 13:30Serie A
Andrea Piras

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini dell'edizione odierna del The Athletic, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato dello scudetto del 2022:

"La sfilata con il pullman doveva durare due ore. Alla fine siamo rimasti cinque perché c'era tantissima gente per strada. Siamo arrivati ​​al Duomo e l'unica volta che l'avevo visto prima era con i turisti che scattavano foto. Siamo arrivati ​​ed era pieno. Non si vedeva il pavimento. C'erano solo gente, fuochi d'artificio e rumore. Ho pensato: 'Questa è una vera istituzione del calcio. Questa è vera passione e amore'".

Chiosa finale sul prossimo Mondiale: "Io e il ct Tuchel abbiamo parlato qualche mese fa e ha detto sono in corsa e che non c'è molto da fare, solo andare avanti. Nel calcio e nella vita può succedere di tutto. Sono concentrato su me stesso, faccio del mio meglio per aiutare me stesso, per aiutare il Milan. E poi, come ho detto, spero di essere convocato".

