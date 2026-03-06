“È stata la notte più bella della mia vita”, D’Agostino si gode la vittoria sulla Salernitana

“Questa è sicuramente la notte più bella dei miei dieci anni di presidenza. Le vittorie sono tutte belle, ma questa è particolare”. Il presidente della Casertana Giuseppe D’Agostino non usa mezzi termini per descrivere il giorno dopo la vittoria sulla Salernitana in campionato spiegando di voler condividere questa gioia con tutta la città: “La sentivano tutti, si parlava solo di questa partita che mancava da tanti anni. Il risultato poteva essere più rotondo, ma va bene così perché c’è stata tanta adrenalina. - prosegue D’Agostino - Avevo fatto una promessa dieci anni fa, che avremmo giocato il derby contro la Salernitana e lo avremmo vinto, ora ci siamo riusciti”.

Il numero uno campano poi svela altre due promesse che spera di poter far avverare: “Avevo promesso anche che avremmo costruito il nuovo stadio e che prima di lasciare la Casertana dovrà conquistare la Serie B. Lunedì consegneremo il progetto esecutivo del nuovo stadio e dell’abbattimento della Curva Nord. C’è stato qualche ritardo che non è dipeso da noi, ma si parte e la gente di Caserta deve essere orgogliosa di quanto stiamo facendo. - prosegue il presidente – In due anni dovremo consegnare i lavori e con uno stadio importante come questo la Serie C non sarà più una categoria con noi, avremo un futuro importante”.

Infine D’Agostino si sofferma anche sul futuro tecnico della squadra: “Questo progetto è destinato ad andare avanti per altri due o tre anni. Abbiamo una buona rosa, un buon gruppo. Con pochi ritocchi saremo protagonisti anche il prossimo anno. Degli Esposti? Ha già un altro anno di contratto. Quando vuole firmare lo sa, non lo devo chiamare. È una persona di famiglia ormai”.