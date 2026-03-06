Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del derby

"I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del derbyTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:04Serie B
Tommaso Maschio
Domani il Modena sfiderà il Cesena al Braglia in una sfida delicata per la corsa play off di entrambe le squadre

La classifica adesso pesa come pesano i punti, ma questo non ci deve dare ansia, ma caricarci perché la squadra è molto competitiva e lo ha sempre dimostrato. Questa squadra ha fatto prestazioni importantissime e stiamo cercando di limare l’altalenanza e cercare continuità. Conta il presente e domani sarà una gara importantissima in cui dovremo essere intensi, cattivi e solidi. Non dobbiamo avere fretta o ansia perché sono nemici della lucidità mentale e noi dobbiamo fare una prestazione ragionata”. Il tecnico del Modena Andrea Sottil presenta così in conferenza stampa il derby col Cesena di domani: “Non mi interessa la loro serie negativa, ma solo la mia squadra. La nostra forza iniziale è sempre stata la spregiudicatezza mentale che deriva dal fatto che nessuno ci ha mai detto che dovevamo vincere il campionato. Adesso dobbiamo capire che la classifica ha un peso, ma dobbiamo essere bravi a tornare come siamo stati, come abbiamo fatto a Venezia, lì c’era una trance agonistica e una sana pazzia che nel calcio ci vuole”.

Il tecnico poi torna anche sulla gara d’andata coi romagnoli: “Conta solo il presente, quella sfida è ormai passata. Il girone di ritorno è un altro campionato in cui tutti giocano per i propri obiettivi e lo scenario è diverso, dobbiamo pensare a fare la nostra gara senza essere frettolosi, ma cercando di essere intensi. Loro non stanno attraversando un buon momento, ma restano su un’ottima strada e poi i derby sono sempre partite a sé”.

Sottil, come riporta Parlandodisport, si sofferma poi sull’altalenanza dei risultati sottolineando come questo dipenda anche dai tanti giovani presenti in rosa: “Ci possono essere tanti motivi, ma questa squadra sta facendo un ottimo campionato e non vuole essere altalenante nei risultati. Ho la fortuna di avere ragazzi spettacolari che ogni giorno danno tanto e che vogliono difendere e migliorare la sesta piazza. Questa squadra è anche piena di giovani che da un lato ti portano grandissimo entusiasmo, ma dall’altro devono fare un percorso di crescita, io ho il coraggio di metterli dentro e la società mi ha chiesto anche questo. - prosegue il mister gialloblù parlando di Wiafe – Si tratta di un 2008 che non aveva mai giocato fra i professionisti e il suo esordio è la bellezza di questo progetto. Avevo detto che era pronto e dopo un mese che lavorava con la prima squadra è stato schierato. Resterà con noi fino alla fine e anche il prossimo anno perché vogliamo puntare su di lui e ha dimostrato di avere le qualità per fare la mezzala come noi vogliamo. È un giocatore che terrò fisso in prima squadra”.

Sottil parla anche della questione offensiva: “Per me conta attaccare con tanti uomini e farli segnare, nel calcio moderno non sono solo gli attaccanti a dover segnare, ma anche i quinti, i difensori e i centrocampisti. Continuo a dire che i nostri attaccanti sono forti e dobbiamo metterli nelle condizioni di segnare, mentre loro devono trovare la cattiveria necessaria. Poi secondo me l’attaccante vive di istinto ed è difficile insegnare a fare gol, non è una cosa allenabile. Massolin? È un giocatore forte che può fare due ruoli. Quando gioca trequarti non è presente dentro l’area ma raccorda il gioco e quindi bisogna riempire l’area con le mezzali. Mentre da mezzala si allontana di più dalla porta, anche se sa i movimenti che deve fare. Parliamo di un ragazzo al primo anno in un campionato come la Serie B, anch’io percepisco a volte delle cose e a volte altre”.

Articoli correlati
Modena, Sottil assolve i suoi: "I numeri dicono che abbiamo fatto prestazione" Modena, Sottil assolve i suoi: "I numeri dicono che abbiamo fatto prestazione"
Modena, Sottil svela: "Massolin debilitato dal Ramadan" Modena, Sottil svela: "Massolin debilitato dal Ramadan"
Padova, sei avvisato: il Modena farà gara cattivissima. Sottil: "Decurtati del bottino... Padova, sei avvisato: il Modena farà gara cattivissima. Sottil: "Decurtati del bottino all'andata"
Altre notizie Serie B
Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"... Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"
Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente
Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile... Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile all'andata"
SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"... SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"
Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme... Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attacco
"I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del... "I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del derby
Venezia, Stroppa: "5 punti sulle inseguitrici non cambiano nulla. I conti si fanno... Venezia, Stroppa: "5 punti sulle inseguitrici non cambiano nulla. I conti si fanno a maggio"
Modena, Wiafe ha convinto: possibile conferma da titolare contro il Cesena Modena, Wiafe ha convinto: possibile conferma da titolare contro il Cesena
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
2 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
4 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
5 Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, lesione parziale del menisco esterno per Dybala: stop di circa 5 settimane
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa
Immagine top news n.3 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Immagine top news n.4 Undici gol su palla inattiva, nessuno peggio della Fiorentina. Ora il crash test contro il Parma
Immagine top news n.5 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine top news n.6 Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro
Immagine top news n.7 Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.2 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Garbo: "Napoli, tra ADL e Conte mai un addio traumatico. E sulla Juve dico..."
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan-Inter, credo nel riscatto dei rossoneri e attenzione a Pulisic…"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti presenta la sfida al Pisa: alle 16 la conferenza
Immagine news Serie A n.2 Roma, lesione parziale del menisco esterno per Dybala: stop di circa 5 settimane
Immagine news Serie A n.3 Hellas, Sammarco ritrova Orban ma non rinuncia a Bowie: "Partiranno loro dall'inizio"
Immagine news Serie A n.4 Milan, inchiesta sulla cessione verso l'archiviazione: il 5% a Elliott non riguarda azioni. Il punto
Immagine news Serie A n.5 Verona, Sammarco prima del Bologna: "Torna Belghali, nessuno ha tirato i remi in barca"
Immagine news Serie A n.6 De Rossi: "Se abbiamo fatto veramente male solo a Roma, devo farmi due domande"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente
Immagine news Serie B n.3 Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile all'andata"
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attacco
Immagine news Serie B n.6 "I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del derby
Serie C
Immagine news Serie C n.1 “È stata la notte più bella della mia vita”, D’Agostino si gode la vittoria sulla Salernitana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, gli arbitri della 31ª giornata per i tre gironi: Ascoli-Ravenna a Di Mario di Ciampino
Immagine news Serie C n.3 Ascoli-Ravenna, la gara che vale una stagione: 'Del Duca' sold out nel giro di poche ore
Immagine news Serie C n.4 Marchese: "Il Catania reagirà subito al ko di Benevento. È una squadra che incute timore"
Immagine news Serie C n.5 Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Como, Fabregas vede il quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.6 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”