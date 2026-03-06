Modena, Wiafe ha convinto: possibile conferma da titolare contro il Cesena

Il Modena e il suo allenatore Andrea Sottil credono fortemente nel talento di Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 che dopo l’esordio in Serie B, da titolare, contro la Virtus Entella nel turno infrasettimanale potrebbe scendere nuovamente in campo dal primo minuto – come riporta Avantigialli.it - in occasione della sfida contro il Cesena in programma al Braglia. Una gara non banale per l'impatto ambientale e la rivalità fra le due piazze che potrebbe rappresentare una prima prova di maturità per il ragazzo originario del Ghana.

La sua carriera - Una conferma che sa di fiducia per il giovanissimo centrocampista italiano arrivato a Modena nel 2022/23 per vestire la maglia dell’Under 15 e iniziare una scalata verso la prima squadra che lo ha visto bruciare le tappe prima con la firma sul contratto da professionista con i Canarini e poi con la promozione in prima squadra fino all’esordio in Serie B. In mezzo anche la chiamata dell’Under 17 azzurra con cui ha messo assieme due presenze e una rete finora.

Le doti - Wiafe oltre alle doti tecniche e tattiche è dotato di una grandissima velocità come dimostrano i dati registrati dal suo GPS che hanno registrato un picco di 35,9 chilometri all’ora, il più veloce fra tutti i giocatori del Modena. Del resto nel 2022 il ragazzo prese parte ai sessante metri piani classificandosi secondo fra i coetanei nella prima edizione de “La ragazza e il ragazzo più veloci di Modena” con la sua scuola.