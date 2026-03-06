Serie C, gli arbitri della 31ª giornata per i tre gironi: Ascoli-Ravenna a Di Mario di Ciampino
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 31ª giornata del campionato di Serie C 2025-26. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra sabato 7 e lunedì 9 marzo 2026:
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco: Enrico Gemelli di Messina (Marchese-Valcaccia. IV Ufficiale: Maccorin. Operatore FVS: Petarlin)
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto: Francesco Burlando di Genova (Pilleri-Morea. IV Ufficiale: Migliorini. Operatore FVS: Sadikaj)
Giana Erminio-Vicenza: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Carella-Di Meo. IV Ufficiale: Poli. Operatore FVS: Daghetta)
Inter U23-AlbinoLeffe: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Fenzi-Cufari. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Colazzo)
Novara-Pergolettese: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Chimento-Turra. IV Ufficiale: Gandino. Operatore FVS: Mititelu)
Pro Patria-Alcione: Nicolò Dorillo di Torino (Rinaldi-Montanelli. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Brunetti)
Pro Vercelli-Cittadella: Davide Galiffi di Alghero (Mastrosimone-Recupero. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Fumagallo)
Renate-Lumezzane: Michele Pasculli di Como (Gentile-Posteraro. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Taverna)
Trento-Virtus Verona: Gianmarco Vailati di Crema (Raccanello-Di Berardino. IV Ufficiale: Pizzi. Operatore FVS: Storgato)
Union Brescia-Triestina: David Kovacevic di Arco Riva (Di Carlo-Esposito. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Nechita)
GIRONE B
Ascoli-Ravenna: Leonardo Di Mario di Ciampino (Chillemi-Russo. IV Ufficiale: Renzi. Operatore FVS: Singh)
Campobasso-Arezzo: Domenico Mirabella di Napoli (Ferraro-Granata. IV Ufficiale: Aldi. Operatore FVS: Romaniello)
Carpi-Torres: Riccardo Tropiano di Bari (Leotta-Li Vigni. IV Ufficiale: Mazzoni. Operatore FVS: Rosania)
Forlì-Livorno: Francesco Zago di Conegliano (Roncari-Ceci. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Scardovi)
Guidonia Montecelio-Sambenedettese: Luca De Angeli di Milano (Galigani-Arshad. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Macripò)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro: Edoardo Gianquinto di Parma (Brunozzi-El Hamdaoui. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Russo)
Perugia-Pontedera: Roberto Lovison di Padova (D'Ascanio-Romagnoli. IV Ufficiale: Cerbasi. Operatore FVS: Iuliano)
Pianese-Pineto: Enrico Eremitaggio di Ancona (Lauri-Skura. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Starnini)
Ternana-Gubbio: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Linari-Peloso. IV Ufficiale: Esposito. Operatore FVS: Cecchi)
GIRONE C
Atalanta U23-Audace Cerignola: Andrea Mazzer di Conegliano (Tomasi-Pandolfo. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Bettani)
Catania-Casertana: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Cadirola-Meraviglia. IV Ufficiale: Iannello. Operatore FVS: Minutoli)
Cavese-Picerno: Gioele Iacobellis di Pisa (Fumarulo-Capriuolo. IV Ufficiale: Angelillo. Operatore FVS: Chianese)
Cosenza-Team Altamura: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Merciari-Mambelli. IV Ufficiale: Totaro. Operatore FVS: Gigliotti)
Foggia-Potenza: Matteo Dini di Città di Castello (De Vito-Cassano. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS: Fracchiolla)
Monopoli-Casarano: Mario Picardi di Viareggio (Bracaccini-Allievi. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Alessandrino)
Salernitana-Latina: Francesco D'Eusanio di Faenza (Schirinzi-Munitello. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Monaco)
Siracusa-Giugliano: Giuseppe Rispoli di Locri (Mazza-Gatto. IV Ufficiale: Madonia. Operatore FVS: Scribani)
Sorrento-Benevento: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Marucci-Mallimaci. IV Ufficiale: Mastrodomenico. Operatore FVS: Martinelli)
Trapani-Crotone: Andrea Palmieri di Brindisi (Consonni-Nicosia. IV Ufficiale: Ramondino. Operatore FVS: Chichi)
