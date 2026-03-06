TMW Buone notizie per il Milan in vista del derby: Bartesaghi in gruppo. Ora "tocca" ad Allegri

Buone notizie da Milanello in vista del derby di domenica. Davide Bartesaghi ha infatti smaltito il risentimento al flessore rimediato qualche giorno fa a Cremona e stamani si è allenato lavorando regolarmente con il resto del gruppo rossonero. Se non ci saranno quindi altri intoppi, l'esterno sinistro milanista farà parte della lista dei convocati di Allegri per Milan-Inter. Da capire poi se potrà scendere in campo dal primo minuto o se invece toccherà dall'inizio a Pervis Estupinan.

Milan, le ultime di formazione

Rabiot si è salvato dalla squalifica, Gabbia non ci sarà per infortunio, mentre per Bartesaghi come detto resta il dubbio: nel derby, Allegri darà spazio alla migliore formazione possibile con chi ha a disposizione, sapendo che quella di domenica sarà l’ultima chance per provare a restare aggrappati al vagone nerazzurro targato Scudetto. In difesa trio Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan, Saelemaekers ed Estupinan sugli esterni, Fofana (preferito a Ricci), Modric e Rabiot in mediana, Leao e Pulisic davanti. In panchina non ci sono alternative in difesa, mentre il tecnico livornese potrà contare a gara in corso su Nkunku e Fullkrug come cambi offensivi e su Jashari e Ricci per dare nuova energia a centrocampo. Oltre al già citato Gabbia, assenti gli infortunati Loftus-Cheek e Gimenez.