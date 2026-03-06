Oggi Napoli-Torino, i convocati di D'Aversa: ancora out Aboukhlal, torna Ilkhan
TUTTO mercato WEB
Il Torino è pronto a sfidare il Napoli questa sera nella partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Roberto D'Aversa recupera Emirhan Ilkhan, che rientra dalla squalifica dopo il rosso diretto rimediato contro il Genoa. L'unico assente è Zakaria Aboukhlal, fermo per un trauma contusivo al ginocchio destro. Di seguito l'elenco completo dei calciatori granata a disposizione per l'anticipo:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
2 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Milan, inchiesta sulla cessione verso l'archiviazione: il 5% a Elliott non riguarda azioni. Il punto
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"