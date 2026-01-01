Anche Troilo sogna il Mondiale: "La speranza è l'ultima cosa che si perde. Ci spero"

Mariano Troilo ha ammesso con sincerità l’imbarazzo provato quando ha avuto l’occasione di conoscere dal vivo Lionel Messi. Il giovane centrale del Parma ha poi spiegato quanto il capitano dell’Albiceleste rappresenti un punto di riferimento per tutta la generazione cresciuta guardandolo in televisione. "Credo che tutti noi abbiamo vissuto qualcosa di simile quando Leo ha vinto la sua prima Copa America dopo tante finali perse. Volevamo che vincesse l’Argentina, ma soprattutto lo volevamo per lui", ha aggiunto.

Nonostante la giovane età, Troilo non nasconde le sue ambizioni con la maglia della Selección. Il difensore è stato convocato una sola volta, nel giugno 2025, per le partite di qualificazione contro Cile e Colombia, ma sogna di tornare presto nel gruppo guidato da Lionel Scaloni e magari conquistare un posto nella lista per il prossimo Mondiale: "Il Mondiale mi dà tanta motivazione e mi piacerebbe tornare a lavorare con il gruppo. Spero di esserci e di poter aiutare dove servirà. La speranza è l’ultima cosa che si perde", ha spiegato. Infine, Troilo ha raccontato anche i consigli ricevuti dallo staff tecnico dell’Argentina: "Walter Samuel e Roberto Ayala mi hanno detto di stare tranquillo e di continuare a fare quello che facevo al Belgrano: essere aggressivo e avere qualità nel primo passaggio".