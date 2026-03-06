Serie A, anticipi e posticipi della 31ª giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua. Dubbio Atalanta
La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha comunicato anticipi e posticipi, con tanto di date e orari, delle gare valide per la trentunesima giornata, quella che si disputerà nel weekend di Pasqua. La domenica sera sarà in programma Inter-Roma a San Siro, mentre il giorno successivo, il lunedì di Pasquetta, andrà in scena la gara tra Napoli e Milan.
Ancora non certa la data delle sfida tra Lecce e Atalanta, visto che tutto dipenderà dal passaggio del turno o meno della Dea in Champions League, dopo le due sfide valide per gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Questa la spiegazione della Lega: "In caso di mancata qualificazione della Società Atalanta BC ai Quarti di Finale della UEFA Champions League, la gara Lecce-Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15.00 e la gara Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno".
04/04/2026 Sabato 15.00 Lecce - Atalanta * DAZN
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo - Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona - Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio - Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa - Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter - Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Udinese - Como * DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus - Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli - Milan DAZN
