Il Nottingham prima di metà gennaio ha comunicato che non voleva più Douglas Luiz

A metà gennaio il Nottingham Forest aveva comunicato di non volere più Douglas Luiz. Preso in prestito dalla Juventus, l'obbligo di riscatto sarebbe scattato solamente dopo avere giocato 15 partite di campionato per almeno 45 minuti. Di fatto in quel preciso momento della stagione ne aveva disputate solamente sei e non erano comprese le partite di Conference League oppure delle due coppe d'Inghilterra, quella di Lega o della FA Cup. Da quel momento in poi era chiaro che il brasiliano dovesse cambiare aria.

Niente ritorno alla Juventus, perché Comolli non lo voleva. Anche Spalletti, contento dei suoi centrocampisti con il ritorno di Fabio Miretti ad alto livello, ha preferito non chiedere nulla alla propria dirigenza. Così serviva una soluzione di emergenza, con il Chelsea che si era interessato per un prestito gratuito - e probabilmente non lo avrebbe riscattato a fine stagione - oppure un ritorno in patria, al Vasco da Gama, forse visto come una sconfitta dopo essere stato uno dei migliori centrocampisti della Premier League.

Allora perché non ritornare dove si è stati bene? Prestito da 2 milioni di euro più possibilità di riscatto a 25 più altri 3,5 sui bonus. Una sorta di subentro a quanto speso dal Nottingham in estate. Sperando vada meglio.