Aston Villa-Juventus a/r. Douglas Luiz fu pagato 50, ora gli inglesi possono riscattarlo alla metà
Particolare la traiettoria degli ultimi anni di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano da poco annunciato dall'Aston Villa come rinforzo per la linea mediana di Unai Emery. Il giocatore ha fatto formalmente ritorno alla Juventus dopo i primi mesi della stagione al Nottingham Forest, per poi passare con la stessa formula al club di Birmingham.
Dal punto di vista tecnico ci ricordiamo tutti delle difficoltà del brasiliano nell'adattarsi al campionato italiano, con ben pochi ricordi positivi nell'unica stagione alla Juventus. Ma analizzando i comunicati ufficiali, emerge anche un particolare finanziario non trascurabile. Nel nuovo accordo con l'Aston Villa è infatti presente un diritto di riscatto in favore degli inglesi da 25 milioni di euro. La stessa Juventus invece, solo un anno e mezzo fa, sborsò 50 milioni di euro per acquisire il suo cartellino sempre dall'Aston Villa. Esattamente il doppio, come da cifre estrapolate dai comunicati del club.
Un delta di 25 milioni di euro dunque, almeno per la parte fissa. A queste cifre sono da aggiungere i soldi che la Juventus ha incassato per i prestiti onerosi: il Nottingham Forest pagò ai bianconeri 3 milioni per l'iniziale prestito oneroso (da capire se incassati tutti, vista l'interruzione anticipata), oggi l'Aston Villa altri 2 milioni.