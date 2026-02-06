Un dubbio in mezzo a mille certezze: Napoli, i pensieri di Conte per rimpiazzare Di Lorenzo

Il tempo e il lavoro iniziano a dare risposte incoraggianti a Castel Volturno. Alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, il Napoli può tornare a guardare con un pizzico di fiducia a un’infermeria che, lentamente ma con continuità, si sta svuotando. La notizia più attesa riguarda Vanja Milinkovic-Savic: il portiere sta meglio, è praticamente recuperato e la rifinitura mattutina dirà se il fisico gli consentirà almeno la convocazione, con la prospettiva di accomodarsi in panchina accanto ad Antonio Conte.

Chi al posto di Di Lorenzo?

Il tecnico, però, è chiamato a riflessioni soprattutto in difesa. L’assenza di Di Lorenzo apre un vuoto sul centrodestra e le ultime uscite hanno alimentato più di un dubbio. Alessandro Buongiorno non attraversa il suo momento migliore, mentre Juan Jesus ha dimostrato una sorprendente capacità di adattamento, occupando con affidabilità ogni spazio richiesto. Amir Rrahmani resta il perno centrale della linea, mentre Mathías Olivera ha convinto anche in una posizione non abituale, sovrastando Beukema, che pur utilizzando con naturalezza il destro non offre le stesse garanzie.

Tutto confermato

Per il resto, Conte sembra orientato a confermare l’assetto che ha superato la Fiorentina, sfruttando anche una settimana piena di lavoro senza impegni infrasettimanali. Restano da monitorare le condizioni di Politano, ancora in bilico, e di Mazzocchi, giudicato non al meglio. La rifinitura servirà proprio a sciogliere questi ultimi nodi, prima di un appuntamento che può dire molto sulle ambizioni e sulla continuità del Napoli.