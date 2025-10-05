Juventus, Rugani dopo l'intervallo: "Si decide sugli episodi, portiamoli dalla nostra parte"
Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro il Milan.
Cosa serve per vincerla?
"Juve-Milan è sempre una partita molto tirata, che si decide spesso sugli episodi. Dobbiamo essere bravi a portare qualche episodio dalla nostra parte".
