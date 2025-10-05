Pulisic fallisce il rigore, Gabbia: "Ci sta di sbagliare, è un giocatore fenomenale"
Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus terminata 0-0 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Rimpianti per stasera?
"Dobbiamo prendere il positivo della gara di oggi e analizzare col mister cosa non è andato. Adesso recupereremo le energie e guarderemo alla prossima partita".
Come vi preparate sui rigori?
"Il rigorista oggi era Pulisic e l'ha tirato lui. Capita di sbagliare, ma è un giocatore fenomenale e che da sempre tantissimo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
