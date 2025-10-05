Pulisic fallisce il rigore, Gabbia: "Ci sta di sbagliare, è un giocatore fenomenale"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus terminata 0-0 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Rimpianti per stasera?

"Dobbiamo prendere il positivo della gara di oggi e analizzare col mister cosa non è andato. Adesso recupereremo le energie e guarderemo alla prossima partita".

Come vi preparate sui rigori?

"Il rigorista oggi era Pulisic e l'ha tirato lui. Capita di sbagliare, ma è un giocatore fenomenale e che da sempre tantissimo".