Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fiducia a Boga dal 1', le scelte di Grosso

Alle 20.45 la Juventus torna in campo per sfidare il Sassuolo e provare a mettere pressione alle dirette rivali per un posto in Champions League, su tutte Como e Roma (impegnate domani). Tante le assenze fra le fila neroverdi anche a causa della pertosse che si è diffusa nello spogliatoio della squadra di Fabio Grosso.

Oltre agli infortunati già annunciati alla vigilia (Fadera, Candé, Boloca e Pieragnolo) non figurano nella distinta delle formazioni ufficiali Coulibaly, Matic, Thorstvedt e Turati. Grosso in attacco sceglie Berardi, Pinamonti e Volpato, Laurienté invece resta in panchina. Per contro Luciano Spalletti sceglie di dare fiducia a Boga in attacco, che potrebbe agire sul centrosinistra con Yildiz nel ruolo di finto centravanti. Vediamo di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, I. Kone; Berardi, Pinamonti, Volpato.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso.