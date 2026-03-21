Bakola contro la Juve, l'ad del Sassuolo Carnevali: "Lo volevamo a tutti i costi"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della gara che i neroverdi affronteranno a Torino, contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Settimana complicata per il caso pertosse.

"La settimana non è stata facile ma cerchiamo di metterla alle spalle, pensiamo alla partita di oggi. Sappiamo che giochiamo contro una squadra molto forte, le motivazioni contro squadre così ci sono sempre. Non siamo nelle condizioni migliori, ma sappiamo di poter dire la nostra e fare una bella partita".

Chance per Bakola.

"Investimento importante, è un ragazzo giovane, classe 2007, il Sassuolo punta sempre sui giovani. Lo abbiamo avuto a tutti i costi, avevamo concorrenza di club molto blasonati, oggi è una bella opportunità, ma non dipende da stasera il suo percorso di crescita".

Dove mette Grosso nella gerarchia pensando ai suoi predecessori?

"Per me è un orgoglio cercare allenatori che poi arrivano a grandi livelli, lui ha grandi prospettive. Sia dal lato tecnico che sulla gestione dello spogliatoio. Lui è in grande crescita. Arriverà ad un risultato importante".