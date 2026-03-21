C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Le impressionanti statistiche col francese

C'è' un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Ancora una volta il francese ha dimostrato di essere imprescindibile per questa squadra e non è un caso se Massimiliano Allegri ha insistito quest'estate per avere proprio lui.

Tecnica, forza fisica, intelligenza tattica, abilità nell'inserimento, leadership. Contro il Torino è arrivato il quinto gol e come all'andata la sua rete ha cambiato il Milan. La sua importanza nelle dinamiche di squadra è ben fotografata dalle statistiche: con lui in campo il Milan ha perso una sola volta in campionato, nella sfortunata partita contro il Parma. Per il resto, da febbraio a oggi con il francese a centrocampo il Milan ha sempre vinto. Squalificato contro Como e Lazio, sono arrivati un pareggio e una sconfitta.

E proprio un ko in casa contro la Cremonese nella prima giornata aveva fatto scattare l'allarme in casa Milan, che non aveva sostituito una mezzala come Reijnders, votata come miglior centrocampista della scorsa Serie A. Dal suo arrivo, l'impatto è stato incredibile: 15 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta in campionato. La media punti con Rabiot in campo è di 2.38. Senza Rabiot, il Milan ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con una media punti di 1.44. Il tutto condito da 5 reti e altrettanti assist. Assieme a Modric, il migliore acquisto della dispendiosa campagna trasferimenti del Milan.

Su di lui Allegri ha detto: "La società ha lavorato molto bene quest'estate. L'arrivo di Rabiot è stato molto importante, specie per le caratteristiche del giocatore che non avevamo all'interno della squadra. Poi ci sono state altre manovre della società, come tenere Maignan. E un'ottima base".