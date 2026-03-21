Serie B, Pessina risponde a Haps: lo scontro diretto tra Monza e Venezia finisce 1-1
Finisce senza vincitori né vinti lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica in Serie B. Monza e Venezia alla fine non si fanno troppo male: 1-1 il risultato e finale di stagione che resta dunque aperto a ogni possibile esito. Lagunari in vantaggio al 26’ con Haas, poi al 52’ il pareggio firmato da Pessina su calcio di rigore.
SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Cesena-Catanzaro 3-1
34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti
Juve Stabia-Spezia 3-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro
Padova-Palermo 0-1
90+2' Bani
Monza-Venezia 1-1
26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)
Ore 19:30 - Modena-Mantova
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 68 (32 partite giocate)
Monza 64 (32)
Frosinone 62 (31)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 47 (30)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Avellino 39 (31)
Sudtirol 38 (31)
Carrarese 36 (31)
Mantova 34 (31)
Padova 34 (32)
Empoli 33 (31)
Sampdoria 31 (31)
Bari 31 (31)
Virtus Entella 31 (31)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (31)
Pescara 29 (31)