Sassuolo, tutti gli assenti contro la Juventus: Grosso ne ha fuori 8 fra infortuni e pertosse

Oltre agli infortunati già annunciato alla vigilia, ovvero Fadera, Candé, Boloca e Pieragnolo, nella distinta delle formazioni ufficiali della sfida che sta per iniziare fra Juventus e Sassuolo non figurano altri 4 giocatori neroverdi: Turati, Coulibaly, Matic e Thorstvedt non sono nemmeno in panchina. Per motivi di privacy non è dato sapere chi abbia colpito la pertosse che ha decimato la squadra di Grosso, che comunque ai nastri di partenza si presenta all'appuntamento evidentemente decimata.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, I. Kone; Berardi, Pinamonti, Volpato.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso.