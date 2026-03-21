Bari-Carrarese, i convocati di Longo: torna Piscopo, cinque assenti per in biancorossi
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Il Bari di Moreno Longo si prepara ad ospitare la Carrarese di Antonio Calabro in occasione della 32a giornata Serie BKT in programma domani, domenica 22 marzo, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del San Nicola.
Per la sfida ai marmiferi torna a disposizione Kevin Piscopo, mentre non saranno tra i disponibili, insieme allo squalificato Giacomo De Pieri, Riccardo Burgio, Ebrima Darboe, Valerio Mantovani e Matthias Verreth. Sono 24 i biancorossi convocati:
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Dickmann, Pucino, Odenthal, Mané, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Maggiore, Esteves, Braunoder, Traoré, Artioli
Attaccanti: Gytkjær, Bellomo, Moncini, Rao, Cavuoti, Piscopo, Çuni
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