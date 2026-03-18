Lewandowski nella storia della Champions: è il giocatore che ha segnato a più squadre

Robert Lewandowski è entrato nella storia della Champions League con la sua doppietta segnata al Newcastle: l'attaccante polacco è diventato il giocatore che ha segnato a più squadre nella storia della Champions League: ben 41. Superato Lionel Messi che a meno di un ritorno in Europa non potrà più rispondere al giocatore del Barcellona.

Questa la Top 5 fornita da Opta:

1. Robert Lewandowski 41 squadre differenti

2. Lionel Messi 40

3. Cristiano Ronaldo 38

4. Karim Benzema 34

5. Raul 33

In carriera, Lewandowski ha segnato a diversi club italiani nel massimo torneo continentale: 2 volte il Napoli, l'Inter e la Lazio. Una volta Roma e Juventus. Vittima preferita di Lewa è il Benfica al quale ha segnato 9 reti in 9 partite giocate.