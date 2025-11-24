Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo”

Il Como ha travolto il Torino per 5-1, conquistando tre punti importanti e confermandosi tra le rivelazioni del campionato. Protagonista assoluto della serata all’Olimpico Grande Torino è stato Jayden Addai, autore della sua prima doppietta in Serie A. Ai microfoni di Dazn, l’attaccante lariani ha espresso la propria soddisfazione per il risultato e per l’impatto avuto sulla gara.

Prima doppietta in Serie A e terzo gol in campionato, che sensazioni hai provato?

“È molto bello segnare due gol oggi. Nelle ultime partite ero felice di come stavo giocando, anche se non avevo segnato. Oggi ci sono riuscito e sono molto contento. È un momento importante per me e voglio continuare a lavorare così.”

Chi ti ha ispirato nel tuo percorso? Hai un idolo in particolare?

“Non ho un idolo vero e proprio, ma mi ispiro a Cristiano Ronaldo”