Juventus, Spalletti: "A Conceicao conviene avercela con se stesso. Spiegherà"

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 in casa del Celta Vigo. Le sue parole sull'azione del gol della vittoria: "Kolo doveva stare su quel mezzo spazio perché quella corsia era libera per Cambiaso, però poi non siamo riusciti a gestire con sicurezza la palla in dei momenti della partita. Arrivavamo sempre in ritardo ad agganciare, ci hanno scavato sempre l'uomo in mezzo e ci hanno costretti a delle ricomposizioni lunghe. Da ultimo, Woltemade era stanco e Kolo da quella posizione rimanendo spesso uno contro uno poteva incidere. Poi lui è forte".

Nel primo tempo non era troppo soddisfato invece.

"Siamo stati un po' lenti nel fare tutto nel primo tempo. Loro son bravi ad essere ordinati. Quando si perdeva palla eravamo lenti nelle riaggressioni e ad agganciare le fasi di gioco".

Conceicao con chi ce l'aveva per il cambio?

"Gli viene conviene essere arrabbiato per la prestazione. E' scivoltato tre volte all'inizio, è uscito al 70esimo e c'è un'altra partita tra tre giorni. Se ha fatto qualcosa ci spiegherà cosa dobbiamo dargli e vedremo di saldarlo".

Il dinamismo del Celta Vigo creava problemi, ma è andata bene.

"E' andata bene si...ma anche noi abbiamo avuto qualche pallone per fare gol perché se no si guardano sempre quelle degli altri. E' vero che in alcuni momenti eravamo disuniti, abbiamo lasciato spazi che potevano farci male ma dovevamo provare a vincere la partita".

Perché Koopmeiners su dieci palle che tocca una prova a metterla avanti?

"E' vero quello di non verticalizzare non l'ha sbagliato solo lui. Lui non ha la tranquillità perché gioca poco e perché anche lui si sente sotto osservazione di continuo. Deve ancora migliorare".