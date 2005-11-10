Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Como: "Dobbiamo aspettarci una Juventus che entra subito in campo con un ritmo alto nella testa, perché loro faranno così. E poi che sa giocare a calcio, perché siamo di fronte a una delle partite che cambiano il racconto di quello che può essere la stagione. Le crescite non vengono mai per caso, ma passano per delle grandi partite e questa lo è".

Cosa pensa di Fabregas?

"Prima di tutto va corretto quello che ha detto, noi abbiamo molto cose diverse: perché hanno molti più punti e molte più partite fatte meglio in Champions. Quello fa la differenza. I dubbi sono quelli che ti fanno crescere, per andare a decidere su qualcosa di successivo devi avere dubbi su quello che devi andare a fare. Lui diceva che è vecchio, perché ha 50 anni. E noi sicuramente bisogna essere ancora più veloci con la testa, per stare dietro al ritmo di questi ragazzi".

Quanto è essenziale fare punti?

"La ringrazio per averci ricordato che bisogna far punti, forse ce lo eravamo un po' dimenticati. Bisogna farlo venendo qui per giocare con personalità, in campi del genere non ci sono nascondigli, devi trovare degli spazi al di là dei moduli. Se riusciremo a impostare la partita nel sistema tattico che abbiamo dovremo essere bravi a posizionarci negli spazi che vogliamo".