Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions

Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 11:06Serie A
Andrea Losapio

Luciano Spalletti firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà alla Juventus. I contatti sono andati avanti per tutta la giornata di ieri fino a trovare un accordo fino al 30 giugno del 2026, più una clausola automatica in caso di qualificazione in Champions League. A quel punto scatterà un ingaggio maggiorato - per questa stagione guadagnerà 3 milioni netti - per altre due stagioni, fino al 30 giugno del 2028. Una scelta condivisa sia da Comolli che da Chiellini, sebbene si fossero cautelati mantenendo in corsa sia Raffaele Palladino sia Roberto Mancini, per cui c'è stato un contatto nella giornata di ieri ma solamente per sondare l'eventuale disponibilità.

All'inizio Spalletti avrebbe voluto un progetto ad ampio respiro. Così avrà (molta) pressione per ottenere subito risultati importanti, visto quello che sta capitando alla Juve. È stato scelto un profilo di esperienza anche per fare scudo a una squadra che sta avendo diversi problemi dall'addio di Massimiliano Allegri in poi.

D'altronde lo stesso Spalletti aveva spiegato come volesse rientrare dopo qualche mese lontano dalle scene. "Non ho avuto nessun contatto in Italia fino a questo momento, ma sono naturalmente aperto a parlare con chiunque, devo rimettere assolutamente a posto quello che mi è successo in Nazionale, per cui mi farebbe piacere avere la possibilità di poter rimarginare questa ferita".

Articoli correlati
"Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi... "Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi lariani multati
Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con... Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
L’IFAB prepara un'altra novità: il VAR potrà intervenire anche sulle doppie ammonizioni... L’IFAB prepara un'altra novità: il VAR potrà intervenire anche sulle doppie ammonizioni
Altre notizie Serie A
Martinez tornerà ad allenarsi solo settimana prossima. E l'Inter lo affida a uno... Martinez tornerà ad allenarsi solo settimana prossima. E l'Inter lo affida a uno psicologo
Atalanta, Juric: "Ci manca solo la vittoria. Sono contento per Lookman, si è sbloccato"... Atalanta, Juric: "Ci manca solo la vittoria. Sono contento per Lookman, si è sbloccato"
"Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi... "Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi lariani multati
Atalanta, Juric fa cinque cambi e non mette un centravanti per vincere la partita... Atalanta, Juric fa cinque cambi e non mette un centravanti per vincere la partita
Lecce, Sticchi Damiani: "Dispiace per la sconfitta. Camarda? Capita di sbagliare... Lecce, Sticchi Damiani: "Dispiace per la sconfitta. Camarda? Capita di sbagliare un rigore"
Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions
Gattuso ieri era a Bergamo per gli italiani e... Ahanor: il punto sulla sua situazione... Gattuso ieri era a Bergamo per gli italiani e... Ahanor: il punto sulla sua situazione
L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Brambilla con Yildiz sulla trequarti
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare
4 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
5 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.1 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.2 Napoli, tabù trasferta e clean sheet sfatati. Anguissa è l'uomo in più di Conte
Immagine top news n.3 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.4 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.6 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.7 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Juric: "Ci manca solo la vittoria. Sono contento per Lookman, si è sbloccato"
Immagine news Serie A n.2 "Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi lariani multati
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Juric fa cinque cambi e non mette un centravanti per vincere la partita
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Sticchi Damiani: "Dispiace per la sconfitta. Camarda? Capita di sbagliare un rigore"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions
Immagine news Serie A n.6 Gattuso ieri era a Bergamo per gli italiani e... Ahanor: il punto sulla sua situazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"
Immagine news Serie B n.2 Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù
Immagine news Serie B n.3 Palermo in difficoltà: 5 punti nelle ultime 5 gare. Monza e Reggiana lo surclassano
Immagine news Serie B n.4 L'eterno calvario di Pedrola: altro ko dopo 5'. Dal settembre 2023 non gioca 90'
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Salerno: "Dionigi merita il rinnovo. Coreografia? C'è stato un equivoco, mi spiace"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, assemblea degli azionisti: Gerhard Comper confermato presidente
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…