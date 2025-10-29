Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions

Luciano Spalletti firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà alla Juventus. I contatti sono andati avanti per tutta la giornata di ieri fino a trovare un accordo fino al 30 giugno del 2026, più una clausola automatica in caso di qualificazione in Champions League. A quel punto scatterà un ingaggio maggiorato - per questa stagione guadagnerà 3 milioni netti - per altre due stagioni, fino al 30 giugno del 2028. Una scelta condivisa sia da Comolli che da Chiellini, sebbene si fossero cautelati mantenendo in corsa sia Raffaele Palladino sia Roberto Mancini, per cui c'è stato un contatto nella giornata di ieri ma solamente per sondare l'eventuale disponibilità.

All'inizio Spalletti avrebbe voluto un progetto ad ampio respiro. Così avrà (molta) pressione per ottenere subito risultati importanti, visto quello che sta capitando alla Juve. È stato scelto un profilo di esperienza anche per fare scudo a una squadra che sta avendo diversi problemi dall'addio di Massimiliano Allegri in poi.

D'altronde lo stesso Spalletti aveva spiegato come volesse rientrare dopo qualche mese lontano dalle scene. "Non ho avuto nessun contatto in Italia fino a questo momento, ma sono naturalmente aperto a parlare con chiunque, devo rimettere assolutamente a posto quello che mi è successo in Nazionale, per cui mi farebbe piacere avere la possibilità di poter rimarginare questa ferita".