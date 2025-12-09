Juventus, Spalletti in conferenza sulla crescita dei giocatori: "Mi fanno stare sull'ottovolante..."

"Ho le stesse intenzioni e certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juventus". Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita di Champions League contro il Pafos, ma è inevitabile per il tecnico bianconero tornare sui temi del momento e sulle difficoltà emerse nel ko del Maradona contro il Napoli.

"I giocatori li vedo migliorare in allenamento, più li vedo e più ho a che fare con loro, più mi arrabbio e tranquillizzo allo stesso tempo. Mi fanno stare sull'ottovolante. Perché poi gliele vedi alcune cose e pensi che si ripeterà più volte, invece poi si va ad annullarla e ripartire da capo. Per me non cambia niente. Le cose si affrontano e si cerca di trovare una spiegazione".

Sta pensando al 4-3-3?

"Ora la squadra la conosco un po' di più, ma le partite sono vicine e fare un allenamento con tutti e 22 che hanno disponibilità di spendere è difficilissimo. Ieri ho avuto chi non h giocato, oggi uguale ho diviso il gruppo. Difficile vere possibilità di allenarli tutti insieme, ho sempre la disponibilità di 10 giocatori del settore giovanile che sta facendo un lavoro fondamentale. 4-3-3? Il calcio assomiglia sempre meno a questi numeri e sistemi di giochi. Solo in alcuni momenti ci si ritrova dentro i numeri. Ormai quasi tutte le squadre ti vengono addosso forte, c'è una continua deformazione dei sistemi. Avere un difensore di piede destro mi permetterà delle cose, tipo non avere Kelly a giocare col destro fuori area".