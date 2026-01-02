Gli auguri di Urbano Cairo da St. Moritz: "Buon 2026 e Sempre Forza Torino"

Direttamente da St. Moritz, dove ha trascorso questi giorni di festività, Urbano Cairo fa gli auguri a tutti per il nuovo anno e manda anche un messaggio di continuità in chiave Torino: “Buon 2026 da tutti noi!! Peace , Love e SFT”.

La sigla, per chi non avesse immediatezza nello sciogliere gli acronimi, sta per Sempre Forza Torino. Un rapporto che, nonostante diversi tifosi glielo chiedano, allo stadio e in questi casi anche sui social, il patron granata non sembra avere nessuna intenzione di sciogliere, più che altro per mancanza di offerte concrete.

Nelle scorse settimane, si sono infatti rincorse indiscrezioni su interessamenti nei confronti della società piemontese, rispetto alle quali Cairo è sempre stato molto chiaro: nessuna preclusione, però serve un acquirente serio. Che per ora, assicura, non si è visto.