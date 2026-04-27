TMW Inter, l'obiettivo è riavere Calhanoglu per la finale di Coppa Italia: salterà Parma e Lazio

L'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto poco fa il responso degli esami ad Hakan Calhanoglu, ieri fermatosi per un problema muscolare alla gamba sinistra: "Esami strumentali per il centrocampista nerazzurro. Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

L'obiettivo è riaverlo per la finale di Coppa Italia: salterà Parma e Lazio

Scontata la sua assenza contro il Parma, domenica prossima, salterà anche la gara di sabato contro la Lazio all'Olimpico, la prima delle due nel giro di 4 giorni: l'obiettivo dello staff nerazzurro è riaverlo per la finale di Coppa Italia, sempre contro la Lazio, del 13 maggio. Dopo ci saranno le gare contro Verona e Bologna che, a meno di sorprese, saranno totalmente ininfluenti per il piazzamento finale in classifica dell'Inter.

Essendo situato sotto il gastrocnemio (il gemello) e avendo una composizione prevalente di fibre a contrazione lenta, il soleo, specie negli atleti, è molto sollecitato nella deambulazione e nella postura, ma riceve meno sangue rispetto ad altri muscoli. Per questo i tempi di recupero sono spesso più lunghi di quanto ci si aspetti. A seconda del grado della lesione, si va da 10 giorni di stop ad anche 6 settimane: dipenderà dunque dalla gravità del danno.