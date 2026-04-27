Lazio-Udinese, i convocati di Sarri: ritorna Rovella, assenti Cataldi e Zaccagni

Il tecnico della Lazio ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l'Udinese. La buona notizia è il ritorno in lista di Rovella mentre non sono presenti Zaccagni e Cataldi.

Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;

Difensori: Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.