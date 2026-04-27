Lazio-Udinese, i convocati di Sarri: ritorna Rovella, assenti Cataldi e Zaccagni
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Il tecnico della Lazio ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l'Udinese. La buona notizia è il ritorno in lista di Rovella mentre non sono presenti Zaccagni e Cataldi.
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
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