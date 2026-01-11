Juventus, spunta Mateta per il dopo-Vlahovic: scout a Londra, il prezzo

La Juventus si guarda intorno in questo mercato di gennaio, ma pensa anche al futuro ed ai possibili innesti per l'estate. La programmazione del nuovo ciclo partirà con un punto fermo da risolvere che già si conosce bene: il destino da decidere per Dusan Vlahovic. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026 e, per il momento, non ci sono segnali che facciano presagire ad un rinnovo di contratto.

In tal senso il quotidiano Tuttosport collega la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. Il motivo? Stando a quanto si legge ci sarebbe stata l'intenzione di osservare da vicino l'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Centravanti della nazionale francese, classe '97, è alla ricerca del salto in una big ed avrebbe manifestato già da mesi l’intenzione di lasciare il Crystal Palace.

Il prezzo? La richiesta di 40 milioni aveva fatto desistere il Milan nel recente passato, ma il contratto in scadenza nel giugno 2027 potrebbe fare inevitabilmente scendere tale cifra. Tuttosport ipotizza che il giocatore potrebbe in estate lasciare Londra per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Insomma, con i prezzi che circolano per i giocatori già affermati, sarebbe una potenziale occasione e la Juventus è attenta al suo profilo.