Un talento al giorno, Juan Cruz Meza: il fantasista sulle orme di Vazquez

Juan Cruz Meza, nato il 14 marzo 2008 a Caá Catí (Argentina), è un centrocampista offensivo del River Plate, considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio Millonario. Alto 1,83 m e destro naturale, combina una struttura fisica solida con una buona agilità e forza nei duelli, sfruttando la stazza per proteggere la palla, vincere contrasti aerei e tenere il possesso sotto pressione.

Tecnicamente raffinato, eccelle nel controllo di palla ad alta velocità, dribbling controllato in spazi stretti e passaggi filtranti precisi, con una visione di gioco matura che gli permette di creare superiorità numerica tra le linee e servire assist in zone pericolose. Ama ricevere tra le linee, girarsi velocemente e progredire con conduzioni potenti, mostrando compostezza e intelligenza tattica notevole per la sua età. Dal punto di vista tecnico, Meza si distingue per un tocco di palla pulito, un buon tiro da media distanza e capacità di finalizzare con entrambi i piedi, spesso arrivando in area per inserirsi o concludere di testa grazie alla sua aggressività aerea.

Nome: Juan Cruz Meza

Nato il: 14 marzo 2008

Nazionalità: argentino

Ruolo: fantasista

Squadra: River Plate

Assomiglia a: Franco Vazquez

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale