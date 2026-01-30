Juventus, spunta un nuovo nome per l'attacco: chieste informazioni per Guessand

E se alla fine la Juventus tirasse fuori un coniglio dal cilindro? Non Mateta, nemmeno Kolo Muani o Zirkzee. Il club bianconero nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Sky Sport, avrebbe chiesto informazioni all'Aston Villa per Evann Guessand, nuovo oggetto dei desideri per l'attacco di Luciano Spalletti.

L'ivoriano, ala destra classe 2001, da poco più di 1000 minuti stagionali e 2 gol, sarebbe a un passo dal Crystal Palace, che starebbe spingendo forte per assicurarsi il colpo in zona offensiva. Intanto però ci sarebbe stato l'inserimento della Juventus, ancora in balia della ricerca di un centravanti confacente alle esigente tecniche e tattiche del tecnico di Certaldo.

Per il momento si tratterebbe solo di un sondaggio circa la fattibilità dell'operazione, ma è un altro profilo accostato all'universo Juventus. Spalletti, dal canto suo, è alla ricerca di un innesto fisico e tecnico là davanti. Da evidenziare comunque la trattativa avanzata del Palace per Guessand, che dunque pone la Vecchia Signora indietro nella corsa. Ma l'inserimento c'è stato, dunque pista da monitorare con attenzione.

