Ufficiale Il Pafos accoglie un ex difensore dell'Udinese: ha firmato Axel Guessand

Il Pafos FC ha annunciato l’ingaggio del giovane difensore francese Axel Guessand, centrale classe 2004, che a soli 20 anni ha già maturato esperienze in diversi campionati europei. Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, Guessand si è trasferito giovanissimo in Italia per vestire la maglia dell’Udinese. Con il club friulano ha proseguito il suo percorso di formazione, prima di andare in prestito all’estero per accumulare minuti e responsabilità.

Negli ultimi anni ha militato in Eredivisie con il Volendam, dove ha potuto confrontarsi con uno dei campionati più formativi per i giovani difensori, e successivamente in Norvegia con il Kristiansund, squadra con la quale ha aggiunto ulteriore esperienza internazionale al suo bagagli. Ora per lui si apre un nuovo capitolo a Cipro, con il Pafos che punta forte sulle sue qualità fisiche e tecniche per rafforzare la propria linea difensiva. "Axel arriva per continuare il suo sviluppo calcistico e per dare solidità al nostro reparto arretrato", si legge nella nota ufficiale del club.

Un rinforzo giovane, duttile e con prospettive di crescita, che testimonia ancora una volta la strategia della società cipriota: puntare su talenti emergenti con esperienza europea, capaci di alzare il livello competitivo della squadra.