TMW Juventus, squadra al lavoro senza 15 nazionali: Spalletti attinge alla Next Gen

La Juventus, questa mattina, ha ripreso ad allenarsi senza i 15 nazionali. Spalletti ha ritrovato un buon gruppo di giocatori e alla Continassa si sono rivisti Perin, Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Holm, Boga, Vlahovic e Milik. Il tecnico di Certaldo, per rimpinguare la squadra, ha attinto anche dalla Next Gen e in particolare sono stati aggregati Anghelè, Pagnucco, Savio, Gil Puche, Mangiapoco e Rizzo.

Genoa nel mirino

La squadra bianconera ha già iniziato a mettere nel mirino la ripresa del campionato anche se per entrare nei dettagli delle preparazione della sfida contro il Genoa bisognerà attendere la prossima settimana quando alla spicciolata torneranno Bremer, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Cabal, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Kostic, Adzic, Yildiz, Conceicao, Zhegrova, David e Openda.