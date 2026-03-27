Vittoria e caso Coppa d'Africa: l'Italia guadagna una posizione nel ranking FIFA. La Bosnia cinque
Piccolo passo avanti per l’Italia nel ranking FIFA. Gli azzurri salgono infatti di una posizione, grazie anzitutto alla vittoria conquistata ieri sull’Irlanda del Nord. Ma non solo. A spingere in alto - si fa per dire, dal tredicesimo al dodicesimo posto - la nazionale di Gennaro Gattuso c’è anche quanto accaduto in Coppa d’Africa.
Con l’assegnazione posticcia del trofeo al Marocco, scende infatti il Senegal, che perde ben due posizioni: oltre agli azzurri, a superare i Leoni della Taranga è la Colombia.
Il successo sul Galles consente invece alla Bosnia ed Erzegovina, prossima avversaria dell’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali 2026, di guadagnare ben cinque posizioni. La nazionale di Sarajevo resta comunque piuttosto lontana, dato che occupa il 66esimo posto nel ranking FIFA aggiornato.
Le prime 15 posizioni del ranking FIFA alla data attuale.
1. Spagna – 1877.18 punti
2. Francia – 1873.96
3. Argentina – 1873.33
4. Inghilterra – 1834.12
5. Portogallo – 1760.38
6. Brasile – 1756.49
7. Olanda – 1756.26
8. Marocco – 1754.59
9. Belgio – 1730.71
10. Germania – 1724.15
11. Croazia – 1721.73
12. Italia – 1707.46
13. Colombia – 1696.45
14. Senegal – 1684.85
15. USA – 1681.88
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