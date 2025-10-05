Arsenal, rinnovo e gara col Milan. Tuttosport apre sul 10 della Juventus: "Fuoco Yildiz"
"Fuoco Yildiz". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al numero 10 della Juventus. L'attaccante turco infatti sarà ik protagonista questa sera del match contro il Milan, posticipo serale dell'Allianz Stadium dove ci saranno anche emissari dell'Arsenal. Una gara importante per il giocatore che rinoverà anche il proprio contratto con la formazione bianconera.
