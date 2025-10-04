Del Piero: "Yildiz ragazzo serio che lavora e vuole diventare un simbolo della Juventus"

Alessandro Del Piero incorona Kenan Yildiz. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. l'ex attaccante della Juventus ha parlato del giovane classe 2005 della formazione bianconera: "Per quello che ho visto fino a oggi - sottolinea - sia in campo che fuori, non ha bisogno di consigli. È un ragazzo serio, che ama lavorare sodo, che vuole diventare un simbolo di questa società e avere successo, giustamente. Lo sta facendo secondo me nella maniera più giusta.

È ovvio che ci saranno momenti di difficoltà, momenti più o meno positivi e lì dovrà affidarsi alle persone giuste. Spero che abbia sempre attorno le persone giuste che possano dirgli ciò che avrà bisogno di sentirsi dire in quel momento".

L'ex numero 10 bianconero si è poi soffermato anche sulle tre prime punte a disposizione di Tudor, ovvero Vlahovic, David e Openda: "Devi conoscere gli attaccanti che hai a livello caratteriale e umano per capire cosa è meglio fare. Credo che nel calcio di oggi i cambi siano necessari, se vuoi avere i giocatori freschi giocando ogni tre giorni. Come era anche in passato, in realtà, ma allora le squadre erano strutturate in maniera diversa e a noi capitava di essere titolari più volte, diciamo così".