Il Liverpool ha fiducia in Arne Slot: il tecnico olandese resterà anche nel 2026/27?

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, il Liverpool avrebbe deciso di proseguire con Arne Slot anche per la prossima annata. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la dirigenza dei Reds ha optato per la continuità, confermando la propria fiducia nel tecnico olandese.

Dopo un primo anno convincente sulla panchina del club della Mersey, la stagione 2025-2026 si è rivelata decisamente più complicata. Il Liverpool è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League dal Paris Saint-Germain e ha perso terreno nella corsa al titolo in Premier League, ritrovandosi attualmente al quinto posto e in piena lotta per accedere alla massima competizione continentale.

Le difficoltà incontrate hanno alimentato nei mesi scorsi numerose voci su un possibile esonero, ma il club sembra aver scelto una linea diversa, puntando sulla stabilità tecnica per rilanciare il progetto. Parallelamente, la dirigenza è già al lavoro in vista del mercato estivo, dove una delle priorità sarà individuare l’erede di Mohamed Salah, destinato a lasciare Anfield al termine della stagione. Un addio pesante, che segnerà la fine di un ciclo e obbligherà il club a ridisegnare parte del proprio assetto offensivo. La conferma di Slot rappresenta in ogni caso un segnale chiaro: il Liverpool vuole ripartire dalle basi attuali, correggendo gli errori e costruendo una squadra competitiva per tornare ai vertici, sia in Inghilterra che in Europa.