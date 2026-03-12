Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, niente conferenza di Spalletti: dopo Locatelli e Kalulu, domani tocca a Conceicao

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 14:50Altre Notizie
Tommaso Bonan

Luciano Spalletti non presenterà la sfida di sabato sera contro l'Udinese in conferenza stampa. Nessun allarme, bensì, una prassi ormai consolidata in casa Juventus da qualche settimana. Domani, alla vigilia della sfida valida per la 29^ giornata di campionato, a presentarsi ai microfoni sarà infatti Francisco Conceicao.

Terzo giocatore della rosa.
Trattasi del terzo calciatore della rosa bianconera che risponderà alle domande dei cronisti alla viglia di una partita di campionato: il primo è stato Manuel Locatelli, in occasione della tanto chiacchierata Inter-Juventus (macchiata dal caso Bastoni-Kalulu), seguito dallo stesso Pierre Kalulu (prima di Roma-Juventus), per arrivare appunto all'attaccante portoghese.

