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Juventus, Thuram verso il rientro e subito dall'inizio. Intanto Boga confermato da falso 9

Juventus, Thuram verso il rientro e subito dall'inizio. Intanto Boga confermato da falso 9TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:09Serie A
Pierpaolo Matrone

La Juventus prepara la sfida contro il Sassuolo con qualche dubbio di formazione ma anche con segnali incoraggianti dall’infermeria. Lo sguardo è rivolto soprattutto a Khéphren Thuram, che punta a tornare tra i convocati dopo la contusione alla caviglia sinistra rimediata nella trasferta di Udine. Il centrocampista francese ha proseguito anche ieri con un lavoro personalizzato, ma oggi è atteso in gruppo per quello che sarà il test decisivo in vista dell’anticipo di sabato.

Le sensazioni sono positive, anche se lo staff preferisce non correre rischi in una fase delicata della stagione. Se dovesse dare le risposte attese, Thuram affiancherà Locatelli in mediana; in caso contrario è pronto Teun Koopmeiners, che cerca spazio dopo le ultime panchine e vuole ritrovare continuità. Cresce l’ottimismo anche per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo si allena con i compagni e spera di rientrare tra i convocati dopo oltre tre mesi di stop, ma la decisione sarà presa soltanto nelle prossime ore, in base alle sensazioni fisiche.

In avanti, intanto, Luciano Spalletti sembra orientato a confermare Jeremie Boga nel ruolo di “falso nove”, soluzione già utilizzata nelle ultime gare. Alle sue spalle dovrebbero agire Conceiçao, McKennie e Yildiz, con l’obiettivo di dare continuità a un assetto offensivo che, nonostante le assenze, ha garantito equilibrio alla squadra. A scriverlo è l'edizione di oggi del Corriere della Sera.

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