L'Inter a caccia di un altro Lautaro. Napoli irritato con Lukaku: le top news delle 13

Non basta Lautaro Martinez, l'Inter ne vuole un altro. Secondo quanto riportato da El Crack Deportivo, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Lautaro Rivero, difensore che attualmente gioca nel River Plate e che è rientrato da poco dal prestito al Central Cordoba. Delle sue qualità se ne è accorto anche il ct Lionel Scaloni, che lo ha già chiamato con l'Argentina. Uno dei suoi principali sponsor è Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che lo vede come un elemento di prospettiva importante per il club.

Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno: Napoli irritato

Romelu Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno. Nei giorni scorsi, il centravanti, nell’ambito di una scelta condivisa con il Belgio e con il Napoli, aveva lasciato il ritiro della nazionale, per ottimizzare la propria condizione fisica. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Lukaku non rientrerà prima di inizio settimana prossima. È una scelta, fa sapere l’emittente satellitare, che ha irritato il club partenopeo, già scettico sulla scelta - diversa da quella di De Bruyne, ovviamente personale - di non operarsi dopo l’infortunio subito in autunno. Per ora, Lukaku resta in Belgio, insieme alla sua famiglia.

La UEFA frena i Friedkin: Roma ed Everton non potranno giocare nella stessa competizione

Roma e Everton non possono giocare nella stessa competizione europea, avendo lo stesso proprietario, Dan Friedkin. E la UEFA è inflessibile. La multiproprietà è contro i regolamenti. Il rischio per la prossima stagione è concreto, basta guardare le classifiche. La Roma attualmente è sesta in classifica, in zona Europa League, ma con l’ambizione di recuperare i tre punti di distacco dal Como e qualificarsi per la Champions. L’Everton invece è ottavo a 46 punti, in zona Conference, a pari merito con il Brentford, settimo. Lo fa sapere Repubblica, edizione Roma.