Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa abbandona l'ultimo posto della graduatoria
TUTTO mercato WEB
I due zero a zero del pomeriggio muovono di poco la classifica di Serie A, con il Pisa che rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria ma che almeno abbandona l'ultimo posto della classifica, ora ad esclusivo appannaggio del Genoa. Il Sassuolo sale a 10, il Lecce a 6 e il Verona a 4. Ecco di seguito la nuova graduatoria
CLASSIFICA:
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Lecce 6
15. Parma 5
16. Torino 5
17. Verona 4
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3
20. Genoa 2
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Frosinone-Monza 0-1, le pagelle: Calò educato, Keita Balde sentenza. Palmisani salvatore della patria
Serie C
Calcio femminile