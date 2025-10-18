Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pisa-Verona 0-0, le pagelle: Albiol si fa sentire, male Aebischer e Orban

Pisa-Verona 0-0, le pagelle: Albiol si fa sentire, male Aebischer e Orban TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:08
Christian Sgura

RISULTATO FINALE DEL MATCH: PISA-VERONA 0-0.

PISA

Semper 6 - Compie un ottimo intervento su Cham nel primo tempo, poi non è più chiamato a grandi parate.

Canestrelli 6,5 - Non si fa sorprendere dal tandem Giovane-Orban, nonostante qualche accelerazione pericolosa del brasiliano.

Albiol 7 - Primo match da titolare con la maglia del Pisa e lascia subito il segno, la sua esperienza e la sua solidità si fanno sentire per tutta la durata della partita.

Caracciolo 6,5 - Anche lui completa il pacchetto delle ottime prestazioni registrate da parte di tutto il reparto difensivo.

Leris 5,5 - Chiamato a sostituire Touré sull'out di destra, si fa vedere con un ottimo cross che Nzola non sfrutta nel primo tempo, poi si spegne. E nel recupero, sempre del primo tempo, si prende un grandissimo rischio in area su Frese. (Dal 65' Cuadrado 5,5 - Subito protagonista con Frese di una bella sfida sulla corsia laterale, anche lui non riesce a pungere la difesa avversaria).

Akinsanmiro 5,5 - Poca qualità e poca precisione nel centrocampo del Pisa, pomeriggio difficile per il giocatore di proprietà dell'Inter, che almeno ci prova il più possibile.

Aebischer 5 - Anche lui trova poche volte la giocata giusta, nella costruzione del gioco il Pisa fa tanta fatica, in particolare nella prima frazione. Ad inizio ripresa rischia di combinarla grossa, per sua fortuna Orban calcia male.

Marin 5 - Dovrebbe dettare i tempi del centrocampo con personalità, ma fa parte della lunga lista di giocatori che non riescono ad incidere. (Dal 66' Piccinini 5,5 - Anche lui negli ultimi metri è poco preciso).

Angori 5,5 - Scelto ad agire sulla corsia sinistra, ma con pochi risultati. Spinta timida e tanta confusione per il numero 3 neroblù. (Dal 65' Bonfanti 6 - Ha di fronte Belghali che ha gamba, ma non si fa sorprendere, soffrendo poco).

Moreo 6 - Scelto da titolare al posto di Tramoni, sfiora il gol nel primo tempo con un grande stacco su calcio d'angolo. Nella ripresa non lascia il segno. (Dal 79' Tramoni S.V.)

Nzola 5,5 - Non parte bene, tenendo poco il pallone. Poi si accende e le rarissime occasioni del Pisa passano dai suoi piedi. Non abbastanza per impensierire realmente la difesa avversaria.

Alberto Gilardino 5,5 - Sceglie di lasciare fuori Cuadrado e Tramoni e si affida a Moreo al fianco di Nzola. La sua squadra sbaglia tanto e regge anche grazie all'ottima prova difensiva. Primo successo rimandato, ancora una volta.

VERONA

Montipò 6 - Autore di un paio di buone uscite alte e per il match di oggi non viene richiesto altro. Pomeriggio tranquillo.

Nunez 6,5 - Buonissima gara in fase difensiva, prestazione rocciosa la sua. Quando prova ad impostare risulta poco preciso.

Nelsson 6.5 - Sempre in campo dall'inizio della stagione e si capisce il perché, dà sicurezza a tutto il reparto e vince il duello con Nzola.

Valentini 6,5 - L'argentino torna titolare dopo l'infortunio rimediato ad agosto e gioca un match attento, senza sbavature.

Cham 5 - Ci mette tanta voglia e tanta corsa, ma sfrutta malissimo la prima grande occasione da rete avuta su assist di Giovane e si fa ipnotizzare da Semper sulla seconda. (Dal 61' Belghali 5,5 - Entra bene, ma con il passare dei minuti anche lui sparisce dai radar).

Serdar 5,5 - Quando può prova ad accompagnare l'azione offensiva dei gialloblù, anche lui è poco preciso. Non è la sua partita migliore. (Dal 89' Santiago S.V.)

Gagliardini 6 - La sua fisicità è un fattore del match e incide, soprattutto in una gara piena di errori tecnici e con poca qualità.

Bernede 6 - Tanti errori palla al piede anche per il francese, che comunque vince il confronto con Marin in quella zona del campo. Sostituito all'ora di gioco. (Dal 61' Akpa Akpro 5,5 - Aggiunge tutto tranne che la qualità che servirebbe al match).

Frese 6,5 - Torna a giocare da quinto di centrocampo e non da braccetto, come ormai si vedeva da qualche settimana. La sua prestazione è nettamente sufficiente. Sfiora il gol nel finale.

Giovane 6 - Ci prova sempre, da ogni posizione e risulta indubbiamente il più pericoloso, ma anche oggi non trova la via della rete. Nel primo tempo serve un grande assist a Cham, che spreca malissimo l'occasione. (Dal 67' Mosquera 6 - Ottimo ingresso del colombiano che con fisicità e sacrificio si mette a disposizione della squadra. Male su un contropiede nel finale).

Orban 5 - Sbaglia tanto e si vede poco, ad inizio ripresa spreca anche un'occasione incredibile che Aebischer gli regala. Male. (Dal 67' Sarr 6 - Se Mosquera ci mette il fisico, il numero 9 ci mette il dinamismo e la velocità per accendere il finale del match).

Paolo Zanetti 5,5 - Come il suo collega sull'altra panchina, anche per il Verona i problemi sono simili. Poca qualità e soprattutto, nonostante un tandem d'attacco così funambolico, pochissime reti realizzate fin qui.

