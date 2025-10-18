Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte sorprende e lancia Neres e Lucca in attacco

Da un lato il Torino, alla disperata ricerca di punti dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Dall'altro il Napoli, campione d'Italia e capolista anche quest'anno, alla prima partita di un tour de force fatto di sette incontri in ventidue giorni, tra Serie A e Champions League. All'Olimpico Grande Torino va in scena la gara tra due delle squadre più gloriose del nostro calcio. Fischio d'inizio alle ore 18.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Torino Marco Baroni sceglie il 3-4-1-2 con Vlasic a supporto di Adams e dell'ex Simeone; l'altro ex, Ngonge, è in panchina. Le principali sorprese sono dall'altro lato, in casa Napoli, dove Conte lascia fuori a sorpresa McTominay e Hojlund e passa al 4-3-3 con Spinazzola esterno alto e un centrocampista in meno. Al posto di Hojlund c'è Lucca, al posto di Politano c'è Neres. Dietro Olivera vince il ballottaggio con Gutierrez. Ecco i due schieramenti.

TORINO (3-4-1-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Adams, Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Iljhan, Ilic, Lazaro, Dembelé, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie

Allenatore: Marco Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Politano, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte.