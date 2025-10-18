Napoli, ecco il motivo dell'assenza di Hojlund e McTominay: sono infortunati. La prima diagnosi

Scott McTominay e Rasmus Hojlund non prenderanno parte al match, in programma alle 18 all'Olimpico Grande Torino, tra Torino e Napoli. I due ex Manchester United non erano stati inseriti nelle formazioni ufficiali, un po' a sorpresa, ma adesso è stato svelato - dalla stessa società con un comunicato stampa - le assenze dell'attaccante danese e del centrocampista scozzese.

Di seguito la nota diramata dal club azzurro: "Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra". Di seguito, invece, le formazioni ufficiali del match.

TORINO (3-4-1-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Adams, Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Iljhan, Ilic, Lazaro, Dembelé, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie

Allenatore: Marco Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Politano, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte.