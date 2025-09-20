Live TMW Juventus, Tudor: "Da tanti anni non si vedevano decisioni arbitrali così sbagliate"

Si è chiusa la sfida del Bentegodi fra Hellas Verona e Juventus, terminata 1-1. Il tecnico bianconero Igor Tudor parlerà a breve in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.37 inizia la conferenza stampa.

Non avete dato il 100% o non potevate darlo, per stanchezza?

"Sì, era stanca la squadra, questo è un calcio diverso, è mancata energia. Non ho niente da dire, anche chi è entrato ha messo voglia, ma non c'era freschezza. Dietro hanno retto bene, ma in mezzo e davanti è mancata freschezza per fare qualcosa in più".

Sull'episodio del rigore e sull'intervento da rosso di Orban?

"Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito (Orban). Incredibile. Da tanti anni non si vedono due decisioni così sbagliate".

Come sta Locatelli?

"Ha avuto un figlio pochi giorni fa, l'ho visto stanco per questo motivo qua, niente di particolare".

Alternative ce n'erano per non essere così stanchi?

"Magari si poteva farci giocare domani sera. In 7 giorni facciamo 3 partite, poi questi sono punti che perdiamo per strada. Chi decide queste cose ci deve pensare. Io ho giocato una vita, so che giocare il 4° o 5° giorno fa tutta la differenza fra i punti persi o guadagnati. Non cerco scuse, ma se si subisce zitti e buoni...".

Che ne pensa del Verona? E sulle parole di Setti verso di lei?

"Non è il momento di parlarne, ma l'ho ringraziato, abbiamo fatto una annata bellissima in una piazza spettacolare. Oggi il Verona ha fatto il suo, quello che aveva preparato, una buona gara".

Come si spiega la decisione di giocare oggi?

"Non lo so, ma a me cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni. Poi passa sottotraccia. Chiedo uguaglianza per tutti".

Cambiaso con Yildiz si pestano i piedi?

"No, si sentono bene fra di loro, si aggiustano in campo e Cambiaso ama entrare dentro".

Come ti spieghi la differenza di rendimento di Vlahovic quando gioca dall'inizio rispetto a quando entra?

"Non penso a queste cose, non penso gli cambi, dipende dalle diverse tipologie di partite. Ti cambia se fai gol o non fai gol anche sulla prestazione".

Ore 20.44 finisce la conferenza stampa