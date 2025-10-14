Juventus, Tudor pensa a come sopperire all'infortunio di Bremer: possibile il cambio modulo

Non c’è pace per Gleison Bremer. A dodici mesi esatti dal grave infortunio al legamento crociato anteriore, il difensore brasiliano della Juventus deve nuovamente fermarsi. Stavolta il problema riguarda il menisco mediale del ginocchio sinistro, lo stesso già operato nel 2024. Il club bianconero ha confermato che il giocatore verrà sottoposto oggi a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva a Lione, dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, lo stesso specialista che lo aveva operato lo scorso anno.

Il nuovo stop arriva come una doccia fredda per la Juventus e per Igor Tudor, che perde il suo leader difensivo nel momento più delicato della stagione. La prognosi parla di almeno un mese di assenza, ma il recupero completo potrebbe richiedere fino a 45-60 giorni. Bremer salterà sicuramente sette partite - tra campionato e coppe - e potrebbe rientrare solo a dicembre, tra Napoli e Bologna, a seconda dell’evoluzione del recupero.

Per Tudor, le alternative non abbondano. Oltre al brasiliano, è fermo anche Cabal, alle prese con un problema muscolare. In difesa restano dunque a disposizione Kalulu, Gatti, Kelly e Rugani, con il giovane Pedro Felipe (classe 2004) pronto a essere aggregato in pianta stabile. Non si esclude, però, un cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro per sopperire alle emergenze. A scriverlo è il Corriere dello Sport.