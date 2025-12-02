Juventus-Udinese, le immagini dalla sala VAR confermano: giusto annullare il gol di David
Se qualche dubbio poteva trasparire dall'immagini televisive, quelle fornite a Mediaset dalla sala VAR non lasciano adito a dubbi: la tracciatura delle linee sul rettangolo verde mette in evidenzia come Jonathan David sia leggermente davanti rispetto a Bertola e Palma, difensori dell'Udinese. Giusta dunque la scelta della squadra arbitrale, con l'ausilio della tecnologia.
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po' di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
3 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
