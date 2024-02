TMW Juventus, un altro rientro dopo Chiesa e McKennie. Rabiot è recuperato per l'Inter

Dopo i rientri di ieri in gruppo di Weston McKennie e Dusan Vlahovic, la Juventus festeggia un altro importante recupero in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica sera.

Dopo l'assenza nelle ultime due sfide di campionato, infatti, è da considerarsi recuperato a tutti gli effetti anche Adrien Rabiot: come da programma il centrocampista francese è rientrato quest'oggi in gruppo, mettendosi dunque a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domenica sera. Resta da valutare Timothy Weah dopo la sindrome influenzale delle scorse ore, ma la sua presenza contro l'Inter non appare in dubbio.